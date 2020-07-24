Недовольный внесением в черный список жены и дочерей Кадыров ввел санкции против Помпео

Политика

Vk.com/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ввел все санкции против госсекретаря США Майка Помпео, включая блокировку его счетов на территории региона. Ранее аналогичные меры против Кадырова и его семьи принял Вашингтон.

О введении санкций Кадыров объявил на совещании с участием членов правительства. Он сказал, что отменяет приглашение Помпео в Чечню и вводит все санкции, которые есть в республике.

Чеченскому лидеру не понравилось, что в «черные списки» включили его дочерей и жену.

«Если бы даже я в чем-то и был виноват, при чем тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца?»— спросил Кадыров.

Он добавил, что располагает достоверной информацией от Службы безопасности Украины, что убийство полицейскго Джорджа Флойда заказал Майк Помпео, пишет «Коммерсантъ». Это якобы сделано, чтобы президент США Дональд Трамп проиграл на предстоящих выборах.

20 июля госсекретарь США объявил о внесении Кадырова в санкционные списки из-за нарушений прав человека в Чечне.

Накануне чеченскому лидер присвоили звание генерал-майора. Его перевели из МВД в Росгвардию.