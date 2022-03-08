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Политика
Рамзан Кадыров «собрался» поехать в Киев и лично принять участие в спецоперации
8 марта, 2022 13:40
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Vk.com/ramzan
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров признался в желании поехать в Киев и принять участие в спецоперации России. Об этом он заявил во время видеосвязи с участвующими в действиях бойцами из ЧР.
В разговоре Кадыров сказал, что жители Чечни переживают за участников спецоперации и молятся за ребят.
«Он признался, что у него появилась ещё одна заветная мечта - поехать в Киев, чтобы лично принять участие в спецоперации», - говорится в сообщении Telegram-канала Советник КРА, которое Кадыров репостнул в свой канал.
Ранее Кадыров призвал дать приказ чеченским военным войти в Киев и Харьков и занять эти города. В Кремле ответили на его просьбу.
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