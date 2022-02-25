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Политика
Рамзан Кадыров пообещал отправить чеченских бойцов в самые горячие точки
25 февраля, 2022 15:14
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Youtube / ЧГТРК "Грозный"
Чеченские бойцы, которые отправляются в Украину для участия в российском вторжении, будут направлены в самые опасные точки столкновений. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Заявляю официально, что самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова», — сказал он.
При этом Кадыров предложил «с удовольствием встретить» чеченских бойцов тем, кто оказывает сопротивление в Украине.
Также глава Чечни напомнил, что бойцы республики имеют опыт борьбы с терроризмом.
«Мы обеспечили [безопасность], мы уничтожили терроризм», — приводит слова Кадырова tg-канал «Раньше всех. Ну почти.».
Ранее в Грозном была замечена большая группа бойцов в снаряжении.
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