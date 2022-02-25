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Политика
10 тысяч чеченских бойцов собрались в Украину по личному приказу Рамзана Кадырова
25 февраля, 2022 14:33
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tg Baza
В Чечне сформирована группа из 10 тысяч бойцов Росгвардии. Они отправляются в Украину для зачистки зданий в городах. По данным Telegram-канала Baza, отправка бойцов происходит «по личному приказу Рамзана Кадырова».
Такие подразделения на сленге называют «окно-дверь», пишут авторы. Это значит, что бойцы призваны зачищать здания и выполнять задачи в условиях городского боя.
Baza обладает информацией о том, что в Украине уже находится около 2 тысяч бойцов батальонов «Юг», «Север» и «ОМОН». Эти подразделения должны были войти в Мариуполь, но возникли сложности.
«Но вчера недалеко от города [Мариуполь] был взорван мост и, по словам источника Базы, „произошла небольшая заминка“», — рассказывает Baza.
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