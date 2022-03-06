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Политика
Рамзан Кадыров дал последний шанс Владимиру Зеленскому
6 марта, 2022 19:47
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Фото скриншот из видео tg Kadyrov_95
У президента Украины Владимира Зеленского появился шанс на убежище и «спасение лица». С таким предложением выступил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем обращении к Зеленскому он напомнил украинскому лидеру про участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Кадыров призвал Зеленского довериться России и начать диалог. В этом случае глава Чечни пообещал «лично просить» президента России Владимира Путина об убежище и спасении репутации.
«Бежать некуда», - предупредил Кадыров, никто не поможет. Он гарантировал Зеленскому «найти для него общий язык с Путиным» и устроить встречу.
Принимать решение Кадыров посоветовал Зеленскому «как можно скорее».
В Кремле ответили на просьбу Рамзана Кадырова «дать приказ» на штурм Киева.
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