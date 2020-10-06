Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий из-за поправок в Конституции

Антон Мельников
6 октября, 2020 17:56
2 мин
у
Pixabay

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы, глава государства дал поручение правительству России проработать предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения», - сообщил Миронов.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что в принятых конституционных поправках указывается обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год. При этом, разделения на работающих и неработающих пенсионеров в конституции не значится.

Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Решение было принято для уменьшения дефицита Пенсионного фонда РФ. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев, напоминает «ТАСС».

Ранее Владимир Путин допустил отмену антиукраинских санкций.

темы
Владимир Путин
пенсии
индексация
Сергей Миронов
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!