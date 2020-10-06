Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий из-за поправок в Конституции

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Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы, глава государства дал поручение правительству России проработать предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения», - сообщил Миронов.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что в принятых конституционных поправках указывается обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год. При этом, разделения на работающих и неработающих пенсионеров в конституции не значится.

Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Решение было принято для уменьшения дефицита Пенсионного фонда РФ. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев, напоминает «ТАСС».

Ранее Владимир Путин допустил отмену антиукраинских санкций.