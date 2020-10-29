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ПВО Азербайджана уничтожили два армянских штурмовика Су-25

Дмитрий Байков
29 октября, 2020 13:54
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фото: Wikipedia

Противовоздушная оборона Азербайджана сбила два штурмовика Су-25, принадлежащие вооруженным силам Армении. Такую информацию распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.

Сообщается, что сегодня днем два штурмовика Су-25 предприняли попытку атаковать азербайджанские позиции. Подразделения противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили боевые самолеты, пишет «РИА Новости».

Ранее в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные предприняли новую попытку наступления на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

темы
война
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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