ПВО Азербайджана уничтожили два армянских штурмовика Су-25

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Противовоздушная оборона Азербайджана сбила два штурмовика Су-25, принадлежащие вооруженным силам Армении. Такую информацию распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.

Сообщается, что сегодня днем два штурмовика Су-25 предприняли попытку атаковать азербайджанские позиции. Подразделения противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили боевые самолеты, пишет «РИА Новости».

Ранее в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные предприняли новую попытку наступления на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.