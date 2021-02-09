Путинский вопрос «Где деньги, Зин?» привёл к проверкам в российском министерстве

Политика

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что его ведомство начало проверку после появления информации о недостаточной заработной плате учёных.

Глава Минобрнауки отметил, что в озвученной ситуации нужно «предметно разбираться», поскольку зарплата выплачивается в конкретном учебном заведении.

«Здесь есть своя специфика, сугубо управленческая, данные анализируются в разрезе по субъектам, и соответственно, когда смотришь по регионам, это одна история, - заявил Фальков. - А когда смотришь конкретно по ученым и по институтам — другая».

Министр добавил, что ведомство уже разбирается в ситуации, после чего «будут предприняты определенные шаги», передаёт Lenta.ru.

Напомним, ранее на заседании Совета по науке и образованию при президенте РФ научный сотрудник Новосибирска Анастасия Проскурина сообщила Владимиру Путину, что её зарплата составляет 26 тысяч рублей. При этом, согласно предыдущим указам президента, зарплата должна составлять порядка 80 тысяч. Путин обратился к главе Минфина Антону Силуанову цитатой Владимира Высоцкого и поручил разобраться в ситуации.

«Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону — где деньги, Зин?», - спросил Путин Силуанова.