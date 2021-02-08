Политика

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию узнал о зарплате ученых в размере 25 тыс. рублей вместо положенных 70-80 тыс. Услышав о доходе ученых, он заговорил с присутствующими министрами цитатами Владимира Высоцкого: «Где деньги, Зин?».

Сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН из Новосибирской области Анастасия Проскурина рассказал президенту, что получает 25 тыс. рублей за полную ставку.

Путин изумился и обратился к министру финансов Антону Силуанову.

«Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону — где деньги, Зин?» - спросил глава государства.

Он попросил его заняться ситуацией с зарплатами ученых вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

«Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. И не только по Новосибирску, но и по другим регионам. Анастасия Сергеевна, если вас будут там за наш сегодняшний диалог как-то там пытаться ущемлять, сразу позвоните в Администрацию президента, и я с вами переговорю по телефону, соединюсь», - заключил президент. Его слова приводит ИА Regnum.