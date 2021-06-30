Путина не предупредили? Президент стал разговаривать с телевизором на прямой линии. Подсказки ведущих не помогли
Президент России Владимир Путин во время прямой линии стал разговаривать с телевизором. О том, что вопрос звучит в видеозаписи, главу государства, видимо, не предупредили - возможно, он не понял, что не все обращения идут в прямом эфире.
Путин несколько раз поздоровался с видеозаписями. Вот один из диалогов.
— Добрый день.
— Здрасьте.
— Цветков Евгений, город Москва.
— Добрый день.
Путину включили обращение жительницы Липецка Валентины Слепцовой. С ней президент почему-то не поздоровался, зато попытался переспросить.
Потом ведущие дали подсказку, что со следующим собеседником можно будет поговорить. Но после нескольких созвонов с живыми людьми президент снова попытался поговорить с автором записанного обращения.
«Светлана, а как вас по батюшке, извините?» - поинтересовался Путин.
Ведущей Наиле Аскер-заде пришлось вмешаться и пояснить, что звонок записан заранее. На казусы прямой линии обратило внимание издание Meduza (*признано иноагентом).
Ранее стало известно, что прямая линия оказалась под угрозой из-за атаки хакеров. Кроме того, Путину надоело, что его постоянно перебивают.