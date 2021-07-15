Путина читайте: российских военных заставят изучать статью президента об Украине
Статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» начнут изучать в качестве обязательной темы на занятиях с военными. Об этом распорядился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. О распоряжении министра сообщил источник в военном ведомстве.
Он отметил, что в рядах российской армии и флота служит множество солдат с украинскими корнями, а статья Путина «вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде».
Также источник подчернил, что слова президента о единстве народов России и Украины разделяются «всеми российскими военнослужащими».
В связи с повышенным интересом к статье, материал было решено включить в список обязательных тем военно-политической подготовки, сообщает «РБК».
Напомним, 12 июля российский президент опубликовал статью, посвященную истории России и Украины. В ней он заявил об «историческом единстве» народов и назвал украинское государство «детищем» Советского Союза.