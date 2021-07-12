«Кромсая страну»: Владимир Путин объяснил логику большевиков во времена распада Союза
Президент РФ Владимир Путин опубликовал статью, посвященную истории России и Украины. В ней он повествует об «историческом единстве» народов двух стран.
В своей статье российский президент констатирует, что нынешняя Украина является «детищем» советского времени и связана с историей России.
«Таким образом, современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи, — пишет Путин, — Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России».
По словам президента, в подтверждение этих слов достаточно лишь сравнить, какие территорию были присоединены к российскому государству в XVII веке и с какими территориями Украина вышла из состава Советского Союза.
Также в своей работе Путин объяснил почему большевики не боялись отделения республик во времена распада СССР. По его словам, союзное руководство Союз относилось к населению, как к «неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов». При этом большевики «грезили мировой революцией», которая должна была бы отменить суверенность отдельных государств. Поэтому, на момент разделения СССР, она не заботились о том, что союзные республики становятся отдельными государствами.
«Поэтому (большевики – прим.) произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки». В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения», — говорится в статье.
Путин отмечает, что вопрос о логике решений большевиков остается открытым, тем не менее в итоге страна оказалась «ограблена».
«Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», — подчеркивает президент.
Ранее Путин назвал «роковое» решение Киева.