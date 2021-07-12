Владимир Путин назвал «роковое» решение Киева и порекомендовал украинским властям помнить о нём

Политика

Президент РФ Владимир Путин написал статью, посвященную истории России и Украины. Материал был опубликован на сайте Кремля.

В работе «Об историческом единстве русских и украинцев» президент затронул продолжительный период формирования и становления Украины, как самостоятельного государства. В частности, он назвал некоторое решение Киева, которое оказалось «роковым» для страны.

В своей статье Путин напоминает, что в 1917 году, после Февральской революции, на Украине была формирована Централь­ная Рада. Он претендо­вавшая на роль органа высшей власти и несколькими месяцами позже объявила о создании Украинской Народной Республики (УНР) в составе России. В 1918 году представители УНР обнародовали ноту о незави­симости государства, затем Центральная Рада провоз­гласила страну независимой.

Несмотря на объявление независимости, суверенитет страны, по словам Путина, продержался недолго и вскоре страна оказалась под влиянием иностранных государств.

«Продекл­арированный суверенитет оказался недол­гим, — пишет российский президент. - Буквально через несколько недель деле­гация Рады под­пи­сала сепаратный договор со странами германского блока».

Он поясняет, что Германия и Австро-Венгрия нуждались в украинском хлебе и сырье и добились отправки на украинскую территорию своих войск и техни­чес­кого персонала для обеспечения поставок.

«Фактически использовали это как предлог для оккупации». – подчеркивает Путин.

По словам президент, это решение оказалось «роковым» для страны и современному руководству Украины стоило бы помнить об этом.

«Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима», — говорится в статье президента.

Он напоминает, что Центральная Рада была сверг­нута при участии «окку­па­ционных войск», а во главе государства встал гетман П. Ско­ро­падский. Он провозгласил страну Украинской державой, которая «находилась, по сути, под германским протекторатом».

Полный текст статьи Путина доступен на сайте Кремля.