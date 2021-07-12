Владимир Путин назвал «роковое» решение Киева и порекомендовал украинским властям помнить о нём
Президент РФ Владимир Путин написал статью, посвященную истории России и Украины. Материал был опубликован на сайте Кремля.
В работе «Об историческом единстве русских и украинцев» президент затронул продолжительный период формирования и становления Украины, как самостоятельного государства. В частности, он назвал некоторое решение Киева, которое оказалось «роковым» для страны.
В своей статье Путин напоминает, что в 1917 году, после Февральской революции, на Украине была формирована Центральная Рада. Он претендовавшая на роль органа высшей власти и несколькими месяцами позже объявила о создании Украинской Народной Республики (УНР) в составе России. В 1918 году представители УНР обнародовали ноту о независимости государства, затем Центральная Рада провозгласила страну независимой.
Несмотря на объявление независимости, суверенитет страны, по словам Путина, продержался недолго и вскоре страна оказалась под влиянием иностранных государств.
«Продекларированный суверенитет оказался недолгим, — пишет российский президент. - Буквально через несколько недель делегация Рады подписала сепаратный договор со странами германского блока».
Он поясняет, что Германия и Австро-Венгрия нуждались в украинском хлебе и сырье и добились отправки на украинскую территорию своих войск и технического персонала для обеспечения поставок.
«Фактически использовали это как предлог для оккупации». – подчеркивает Путин.
По словам президент, это решение оказалось «роковым» для страны и современному руководству Украины стоило бы помнить об этом.
«Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима», — говорится в статье президента.
Он напоминает, что Центральная Рада была свергнута при участии «оккупационных войск», а во главе государства встал гетман П. Скоропадский. Он провозгласил страну Украинской державой, которая «находилась, по сути, под германским протекторатом».
Полный текст статьи Путина доступен на сайте Кремля.