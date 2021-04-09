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Политика
Путин «заткнул» Меркель в ответ на неуместное пожелание не приближаться к украинским границам
9 апреля, 2021 14:54
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин отреагировал на пожелание канцлера Германии Ангелы Меркель. Она призывала, чтобы российская армия и военная техника не приближались к украинским границам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал пожелание Меркель неуместным и раскрыл журналистам ответ Путина.
«... Мы вольны абсолютно передвигать наши вооружённые силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», - пересказал кремлевский чиновник. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Песков объяснил концентрацию российских военных у украинской границы тем, что соседняя страна превращается во «взрывоопасный регион».
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