Путин «заткнул» Меркель в ответ на неуместное пожелание не приближаться к украинским границам

Политика

Президент России Владимир Путин отреагировал на пожелание канцлера Германии Ангелы Меркель. Она призывала, чтобы российская армия и военная техника не приближались к украинским границам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал пожелание Меркель неуместным и раскрыл журналистам ответ Путина.

«... Мы вольны абсолютно передвигать наши вооружённые силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», - пересказал кремлевский чиновник. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Песков объяснил концентрацию российских военных у украинской границы тем, что соседняя страна превращается во «взрывоопасный регион».