Путин захотел сэкономить на черный день полученные за счет удорожания нефти и газа деньги
Президент России Владимир Путин хочет сэкономить лишние деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на черный день. Отметим, что благодаря росту доходов от нефти и газа объем ФНБ достиг рекорда.
Путин распорядился направить на финансирование инфраструктурных проектов 35 млрд долларов из этих средств и наказал правительству на этом остановиться - дальше не тратить. Речь идет о тех деньгах, которые получены из-за подорожания нефти и газа. Об этом изданию Bloomberg рассказали источники.
Оно отмечает, что решение Путина означает следование давней тактике. Президент выбрал путь ограничения роста госдолга и быстрого восстановления резервов после увеличения расходов в связи с пандемией.
13 октября Путин похвастался «планетарными» запасами природного газа. Точных цифр он не привел, но дал понять - масштаб впечатляющий.