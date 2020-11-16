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Владимир Путин увидел плюс от закрытия границ в наркотиках

Артем Денисов
16 ноября, 2020 23:02
2 мин
Путин
Youtube / Россия 24

Контрабанда наркотиков в Россию за время пандемии коронавируса и закрытия границ снизилась на треть.

Как заявил президент Владимир Путин, контрабанда наркотиков в РФ сократилась более чем на треть. «…Не было бы счастья, да несчастье помогло…», - сказал глава государства. Однако ситуация ухудшается по мере восстановления авиасообщения между странами. По данным Путина, сегодня в России наркотики потребляют 487 тыс. человек, из которых 5,1 тыс. - несовершеннолетние. За девять месяцев 2020 года было силовики изъяли более 18 т наркотических веществ, сообщает РБК.

Напомним, после публикации о наркотиках, которые якобы предназначались депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации, Кремль спросили о тестировании сотрудников администрации президента на запрещенные вещества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его «поставили в тупик» этим вопросом.

Он признался, что не до конца дочитал доклад о поставках наркотиков из Аргентины в Россию, так как посчитал его «не заслуживающим внимания».

темы
эпидемия
наркотики
путин
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