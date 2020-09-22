Пескова поставили в тупик вопросом о кокаине для депутатов ГД и их проверке на наркотики

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После публикации о наркотиках, которые якобы предназначались депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации, Кремль спросили о тестировании сотрудников администрации президента на запрещенные вещества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его «поставили в тупик» этим вопросом.

Он признался, что не до конца дочитал доклад о поставках наркотиков из Аргентины в Россию, так как посчитал его «не заслуживающим внимания». После того, как у Пескова уточнили, проходят ли чиновники тестирование на наркотики, он ответил: «Вы фактически меня поставили в тупик. Насколько мне известно, никаких проверок нет, они законом о госслужбе не предусмотрены».

Он добавил, что всё регулируется законодательством. Согласно документам, сотрудники администрации не должны сдавать специальные тесты, пишет «Интерфакс».

Накануне Центр «Досье» опубликовал материалы «кокаинового дела», в которых говорилось, что найденные в подсобке школы при посольстве России в Буэнос-Айресе наркотики предназначались для российских чиновников. Отмечалось, что следователи в России не стали искать поставщиков и адресатов наркотических веществ, пытаясь замять дело.