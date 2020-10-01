«Путин спас его жизнь»: Володин обозлился на Навального за обвинения в адрес Путина

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин завялил, что политик Алексей Навальный «подлец». Так он отреагировал на обвинения Навального в адрес президента России Владимира Путина. Навальный считает, что за его отравлением «стоит» именно Путин.

«Навальный — бесстыдник и подлец. Владимир Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику», — заявил Володин.

Володин добавил, что немецкий Бундестаг не соглашается на создание рабочей группы с Госдумой, которая должна разобраться в ситуации, не предоставляет биоматериалы, результаты анализов и заключение врачей. По мнению спикера Госдумы, это говорит о том, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России.

«Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — цитирует Володина ИА REGNUM.

Ранее Навальный прокомментировал свое отравление фразой «за этим преступлением стоит Путин».