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Путин с первого телефонного звонка обыграл визави из Белого дома по ракетному договору

Лилия Караева
27 января, 2021 10:26
2 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 10:26
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Вашингтон согласился продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на условиях Москвы. Это международное соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению ядерных потенциалов было разрушено при президенте США Дональде Трампе.

О договоренностях между США и Россией сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», - рассказал он.

По словам политика, решение по ДСНВ выгодно обеим сторонам и является единственно правильным.

Документ будет продлен до 6 февраля 2026 года, сообщают «Известия».

Накануне президент России Владимир Путин обсудил продление договора с коллегой из США Джозефом Байденом в ходе телефонного разговора.

ДСНВ был подписан в 2011 году. Согласно условиям соглашения, количество баллистических ракет каждой страны не должно превышать 700, а число боеголовок - 1550. ДСНВ - последний действующий договор между РФ и США об ограничении вооружений.

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