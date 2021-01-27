Политика

Вашингтон согласился продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на условиях Москвы. Это международное соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению ядерных потенциалов было разрушено при президенте США Дональде Трампе.

О договоренностях между США и Россией сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», - рассказал он.

По словам политика, решение по ДСНВ выгодно обеим сторонам и является единственно правильным.

Документ будет продлен до 6 февраля 2026 года, сообщают «Известия».

Накануне президент России Владимир Путин обсудил продление договора с коллегой из США Джозефом Байденом в ходе телефонного разговора.

ДСНВ был подписан в 2011 году. Согласно условиям соглашения, количество баллистических ракет каждой страны не должно превышать 700, а число боеголовок - 1550. ДСНВ - последний действующий договор между РФ и США об ограничении вооружений.