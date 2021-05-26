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Политика
Путин рассказал об успешной области работы государства. Она достигла почти 100-процентного «успеха» вопреки коронавирусу
26 мая, 2021 22:31
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Kremlin Pool/Global Look Press
В 2020 году задания гособоронзаказа были выполнены почти на 100%, несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса. Об этом на совещании по выполнению гособоронзаказа заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в 2020 году оборонно-промышленные предприятия столкнулись с «непростыми проблемами». Тем не менее, были приняты своевременные меры, которые позволили сохранить «ритмичность и устойчивость» работы этих предприятий.
«В результате задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8% – это хороший показатель», - приводит слова президента «Коммерсантъ».
Ранее сегодня Путин высказался о принудительной вакцинации граждан РФ.
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