Чего опасались россияне, тому не быть: Путин сказал «нецелесообразно и нельзя»

Политика

Вакцинация от коронавируса в России должна проводиться добровольно и делать её обязательной «нельзя». Об этом в ходе совещания по экономическим заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», - заявил он.

Путин подчеркнул, что россияне должны осознать эту «необходимость» самостоятельно.

Президент также пояснил, что отказавшиеся от прививки «могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью». В особенности эти риски касаются лиц старшего возраста.

Он также напомнил об успехах российской вакцины и назвал её самой надёжной и безопасной, передаёт «Интерфакс».

Также сегодня Владимир Путин обозначил основные задачи для руководства страны. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».