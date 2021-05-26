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Чего опасались россияне, тому не быть: Путин сказал «нецелесообразно и нельзя»

Антон Мельников
26 мая, 2021 19:03
1 мин
Антон Мельников
26 мая, 2021 19:03
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Вакцинация от коронавируса в России должна проводиться добровольно и делать её обязательной «нельзя». Об этом в ходе совещания по экономическим заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», - заявил он.

Путин подчеркнул, что россияне должны осознать эту «необходимость» самостоятельно.

Президент также пояснил, что отказавшиеся от прививки «могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью». В особенности эти риски касаются лиц старшего возраста.

Он также напомнил об успехах российской вакцины и назвал её самой надёжной и безопасной, передаёт «Интерфакс».

Также сегодня Владимир Путин обозначил основные задачи для руководства страны. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».

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Владимир Путин
Коронавирус
Россия
Вакцинация
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