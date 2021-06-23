Путин предупредил наращивающий войска вблизи России альянс о «непредсказуемых инцидентах»
Россию беспокоят наращивание военного присутствия НАТО у границ и отказ предметно рассматривать предложения Москвы по деэскалации напряженности и «снижению риска непредсказуемых инцидентов». Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам конференции по международной безопасности.
Глава государства понадеялся, что «здравый смысл и желание развивать... конструктивные отношения в конце концов возобладают». Его слова приводит РИА Новости.
Аналогично оценил ситуацию министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что в Европе закрепилась тенденция к противостоянию. По его мнению, учения дестабилизируют обстановку у границ России.
В частности, НАТО отрабатывает маршруты переброски войск ближе к Союзному государству. Отдельную опасность на восточных рубежах представляет размещение американских ракет в Азии.
Ранее сообщалось, что НАТО собирается «давить» Россию.