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Владимир Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционный формат обучения

Лилия Караева
5 октября, 2020 18:25
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал разговоры о закрытии школ и переходе на дистанционный формат обучения. За удаленное обучение выступал глава Сбербанка Герман Греф - он активно пытался продвинуть эту идею перед началом прошлого учебного года.

Путин сказал: «Разговоры о полном закрытии школ и полном переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны».

Он подчеркнул, что в России удалось сохранить высокий уровень образования, несмотря на пандемию. Президент не стал скрывать, что в России создается система дистанционного обучения, но она будет использована только в случае необходимости, передает телеканал «360».

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк заявил о переходе на дистанционное обучение школ в трех регионах России. Речь шла о Москве, Ульяновской и Сахалинской областях. После появления этой информации в СМИ ведомство стало все отрицать.

темы
Владимир Путин
школа
дистанционное обучение
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