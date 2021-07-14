Путин охарактеризовал желаемые отношения с Украиной. Россия к ним готова
Россия готова поддерживать стабильные и дружеские отношения с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он сообщил, что Кремль готов всячески поддерживать взаимодействие с украинскими властями и вести партнерские отношения со всеми соседями. По его словам, Москва идет на компромиссные решения, которые в конечном итоге позволяют удовлетворить интересы российских партнеров. Путин подчеркнул, что компромиссы достигаются путем процесса сложного согласования, однако Кремль ищет решения, которые будут приемлемы для всех.
Также российский президент сообщил, что миллионы украинцев хотят восстановления отношений с Россией. По его словам, аналогичную позицию выражают и некоторые политические силы страны, но реализовать свои планы им не дают, передаёт Lenta.ru.
Ранее Путин оценил заявление Владимира Зеленского о собственном пути Украины.