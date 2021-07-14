«Не о народе»: Владимир Путин оценил заявление Владимира Зеленского о собственном пути Украины
Заявления, которые сегодня делает Киев, являются отражением мнения руководства страны, а не самого народа Украины. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин комментируя свою статью недавнюю статью «Об историческом единстве русских и украинцев».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна идёт своим путём, и этот вопрос является решенным. В связи с этим, Путина попросили спрогнозировать, будут ли РФ и Украина «пересекаться» в будущем.
Президент убежден, что дело не в дальнейшем «пересечении» путей двух стран, а в том, что судьбы «миллионов людей» обоих государств тесно взаимосвязаны и переплетены.
«Это исторические переплетения, духовные переплетения наших народов, которые складывались веками», - сказал президент.
По его мнению, заявления Киева говорят не о настроениях самих жителей Украины, а о выборе руководства.
«И то, что говорят сегодняшние власти, они говорят не о народе, - заявил Путин. - Они говорят о том выборе, который они сами для себя сделали».
Он добавил, что этот «выбор» совсем не обязательно является окончательным.