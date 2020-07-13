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Путин обсудил судьбу собора Святой Софии с Эрдоганом

Михаил Орлов
13 июля, 2020 15:40
1 мин
р
Kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом относительно судьбы собора Святой Софии, статус музея которого изменен на мечеть.

Инициатором переговоров была турецкая сторона, которая заверила президента Путина о том, что в помещение мечети будет осуществляться свободных доступ всех желающих. При этом лидер Турции взял на себя обязательство по сохранению христианских ценностей, расположенных на территории сооружения.

Помимо вопроса о судьбе собора Святой Софии стороны успели обсудить ситуацию вокруг конфликтов на Ближнем Востоке. При этом отдельно обсуждался вопрос о восстановлении авиаперевозок, ограниченных в связи с эпидемией коронавируса, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Госсовет Турции переделает собор Святой Софии в мечеть.

темы
Россия
Владимир Путин
Турция
Реджеп Эрдоган
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