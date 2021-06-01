Путин нашел для «нежадного» гендиректора «Сургутнефтегаза» социальную нагрузку
Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями по видеосвязи обратился к гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову. Глава государства решил, что бизнесмен «мог бы поддержать» многодетных напрямую.
«Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургунефтегазе», компания большая, богатая», - сказал Путин. Его слова приводит РБК.
Он выразил надежду, что Богданов «слышит наверняка и поможет».
Компания «Сургутнефтегаз» по итогам 2020 года получила прибыль в размере 742,871 млрд рублей. Состояние Богданова оценивается в 1,9 млрд долларов.
Ранее Путин поделился семейными воспоминаниями. Он рассказал, что его мама была вынуждена заниматься самой простой работой, чтобы сидеть с маленьким сыном.