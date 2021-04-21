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Политика
Путин нарасхват: еще один украинский политик захотел встретиться с президентом РФ
21 апреля, 2021 18:07
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Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Globallookpress
Бывший украинский президент, глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что готов провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным.
О том, готов ли Кравчук на встречу с российским президентом, его спросили журналисты украинского телевидения.
«Безусловно. Хоть сегодня», - ответил он.
Кравчук добавил, что ему «есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», передаёт РИА «Новости».
Отметим, за последние дни это уже второй высокопоставленный украинский политик, который захотел встретиться с Путиным. Ранее аналогичное предложение высказал президент Украины Владимир Зеленский.
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