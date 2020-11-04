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Путин на встрече зачитал строчки из Библии, Корана, Торы и Ганджура о любви к ближнему

Лилия Караева
4 ноября, 2020 18:26
1 мин
Священные тексты
Kremlin.ru

На встрече с представителями религиозных объединений президент России Владимир Путин процитировал четыре священных текста о любви к ближнему. Библия, Коран, Тора и Ганджур лежали на столе российского лидера.

Путин отметил, что в каждой книге заложена любовь к ближнему, независимо от расы и национальности. После этого он «позволил себе процитировать» некоторые строчки. Об этом рассказывает РИА Новости.

«Библия: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», - произнес Путин.

Затем президент процитировал Коран: «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне».

Из Торы Путин зачитал: «Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего - и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя».

Российский лидер продолжил: «И, наконец, слова Будды: «В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь».

Ранее в День народного единства Путину показали обновленную звонницу на Спасской башне Кремля. Куранты после месяца тишины прозвучали на 15 минут позже положенного.

темы
Владимир Путин
цитаты
священные тексты
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