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Обновленные куранты Кремля после месяца тишины опоздали на 15 минут при Владимире Путине

Лилия Караева
4 ноября, 2020 15:00
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину показали обновленную звонницу на Спасской башне Кремля. После реконструкции куранты будут исполнять Гимн и «Славься» Михаила Глинки вместо 20 секунд полторы минуты.

Куранты были остановлены в ночь с 8 на 9 октября и вновь запущены в День народного единства. За почти месяц со звонницы сняли 6 старых колоколов и установили 12 новых.

Президент стал одним из первых, кто услышал обновленные колокольные мелодии, пишет ТАСС.

Куранты сработали с опозданием на 15 минут. Присутствующая на мероприятии министр культуры Ольга Любимова заявила, что это произошло в первый и в последний раз.

Ранее на Спасской башне находились 17 колоколов и только 14 были задействованы в проигрывании мелодий и бое. Из-за ограниченного состава колоколов на башне угадать мотив по кратким колокольным темам было трудно.

Для создания новых колоколов взяли образцы XVII века. При их изготовлении соблюдались все колокольные традиции - применяемые материалы (80% медь и 20% бронзы) гарантируют, что они будут служить вечно.

Ранее «Роскосмос» отказался строить Национальный космический центр в виде сверхтяжелой ракеты. Проект раскритиковали и сравнили с гигантским фаллосом.

темы
Владимир Путин
колокола
Спасская башня
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