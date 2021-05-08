Путин и Токаев оценили успехи России и Казахстана в развитии торговых связей

Политика

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19 и интеграционные процессы в ЕврАзЭс.

«В ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая. Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты», - сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств также поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, пишут РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы из-за распространения коронавируса. Глава государства ограничится праздничным обращением к соотечественникам.