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Казахстан отказался от торжеств в День Победы. Такое решение принято из-за коронавируса
8 мая, 2021 10:45
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Pixabay
Власти Казахстана из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 приняли решение перенести на будущий год торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Об этом сегодня, 8 мая, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали.
«В связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы», — написал он в Facebook.
По его словам, в этом году глава государства обратится к соотечественникам с поздравлением.
В прошлом году Токаев тоже принял решение отменить военный парад в столице. Массовые мероприятия в стране не проводились, ветеранов поздравили представители государственных и частных организаций, пишет ТАСС
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