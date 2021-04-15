Путин и Лукашенко созвонились сразу после визита «Батьки» в Азербайджан
На следующий день после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан состоялись телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным. Президенты обсудили тему Нагорного Карабаха.
Об этом сообщили в Кремле.
«В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования», - рассказали в пресс-службе. Сообщение приводит РБК.
В ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко выразили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран. Они рассмотрели график встреч.
Лукашенко 13 и 14 апреля был в Азербайджане с рабочим визитом. Он встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. В ходе встречи глава республики поздравил Азербайджан с победой над армянами и создал тем самым неловкую ситуацию.