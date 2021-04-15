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Путин и Лукашенко созвонились сразу после визита «Батьки» в Азербайджан

Лилия Караева
15 апреля, 2021 12:59
1 мин
Лилия Караева
15 апреля, 2021 12:59
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

На следующий день после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан состоялись телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным. Президенты обсудили тему Нагорного Карабаха.

Об этом сообщили в Кремле.

«В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования», - рассказали в пресс-службе. Сообщение приводит РБК.

В ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко выразили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран. Они рассмотрели график встреч.

Лукашенко 13 и 14 апреля был в Азербайджане с рабочим визитом. Он встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. В ходе встречи глава республики поздравил Азербайджан с победой над армянами и создал тем самым неловкую ситуацию.

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