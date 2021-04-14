Неловкая ситуация: Лукашенко поздравил Азербайджан с великой победой над армянами

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Азербайджан с победой над армянами. Неловкость ситуации в том, что Беларусь - союзница Армении по «Ташкентскому договору».

На заявление Лукашенко обратил внимание Telegram-канал Nexta-Live. «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты... Вы должны знать, что в Беларуси ваши надежные друзья», - сказал он.

Белорусский президент прилетел в Азербайджан с двухдневным визитом. Накануне он до полуночи обсуждал с президентом страны Ильхамом Алиевым некие документы из-под кодовых замков.

Напомним «Ташкентский договор» (или Организация Договора о коллективной безопасности) - международная организация, целями которой являются укрепление мира, региональной безопасности и стабильности. В текущий состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.