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Политика

Неловкая ситуация: Лукашенко поздравил Азербайджан с великой победой над армянами

Лилия Караева
14 апреля, 2021 15:19
1 мин
Лилия Караева
14 апреля, 2021 15:19
1 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Азербайджан с победой над армянами. Неловкость ситуации в том, что Беларусь - союзница Армении по «Ташкентскому договору».

На заявление Лукашенко обратил внимание Telegram-канал Nexta-Live. «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты... Вы должны знать, что в Беларуси ваши надежные друзья», - сказал он.

Белорусский президент прилетел в Азербайджан с двухдневным визитом. Накануне он до полуночи обсуждал с президентом страны Ильхамом Алиевым некие документы из-под кодовых замков.

Напомним «Ташкентский договор» (или Организация Договора о коллективной безопасности) - международная организация, целями которой являются укрепление мира, региональной безопасности и стабильности. В текущий состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Александр Лукашенко
Армения
Азербайджан
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