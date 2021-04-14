Лукашенко и Алиев за закрытыми дверями пять часов обсуждали документы из-под кодовых замков

Политика

Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев провели неформальную встречу в Баку. Она длилась пять часов и закончилась только к полуночи.

Переговоры двух лидеров начались примерно в 19 часов. Президенты разговаривали тет-а-тет. Какие вопросы обсуждались, неизвестно.

При прессе Лукашенко и Алиев были немногословны: они рассказали про периодичность встреч.

Известно, что за закрытыми дверями президенты обсуждали и рассматривали некие документы. Приближенный к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал «Пул Первого» написал, что из-под золотых кодовых замков кожаных дипломатов в переговорную комнату были переданы стопки документов.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что президенты собираются рассмотреть вопросы, связанные с белорусско-азербайджанскими отношениями.

Лукашенко вылетел в Азербайджан накануне. У него запланированы двухдневные переговоры с Ильхамом Алиевым.