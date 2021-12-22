«Путин был рассержен после приговора»: почему президент России снова отключает газ Германии
Президент России Владимир Путин перестал поставлять газ в Германию по Ямал-Европе, чтобы проучить ее. Об этом пишет немецкое издание Bild.
СМИ указывает: Москва объясняет отключение газа «коммерческими соображениями», а эксперты видят другую причину второй остановки поставок с ноября.
Эксперты считают, что спусковым крючком для таких мер стал приговор россиянину по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В Германии считают, что убийство было выполнено по заказу российских властей. Один из экспертов заявил, что Путин «был рассержен после приговора».
В статье говорится, что игры с газом становятся для немецких потребителей всё более дорогими. С августа 846 основных поставщиков газа подняли цены примерно на 31,6% - от повышения пострадали 3,6 миллиона домохозяйств.
В статье нет вывода о том, что сертификация «Северного потока-2» могла бы облегчить ситуацию.
Отмечается, что запасы газа в хранилищах Германии находятся на рекордно минимальном уровне для середины декабря. Резервуары заполнены лишь на 56%.
Накануне пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, нет ли политической подоплеки в решении остановить прокачку газа в Германию по Ямал-Европе.