Политической подоплеки точно нет? Кремль отверг связь между остановкой транзита в ФРГ и «Северным потоком-2»
Кремль прокомментировал остановку транзита газа в Германию по Ямал-Европе. На брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, нет ли политической подоплеки в таком решении, а именно связи с заполнением «Северного потока-2».
Кремлевский чиновник призвал спросить конкретные причины в «Газпроме».
«Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — сказал он. Его слова приводят «Известия».
Напомним, 21 декабря российский газовый монополист приостановил транзит газа через польские территории в Германию. Мощности забронированы только на январь и лишь на 21,6% от всего объема.
Газопровод «Северный поток-2» достроили 10 сентября. В Германии была начата процедура сертификации газопровода - получение разрешение давало возможность использовать его без риска штрафов. 16 ноября процедуру приостановили. Ее можно продолжить после создания в Германии дочерней компании для немецкой части трубопровода.