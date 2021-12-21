Новости – Экономика
Экономика
Российский газовый монополист остановил поставки через польские территории в Германию
21 декабря, 2021 10:45
1 мин
1 мин
Gazprom.ru
Российский газовый монополист остановил поставки через польские территории в Германию по газопроводу Ямал-Европа. Это следует из данных немецкого оператора Gascade.
Газ не поступает по трубе с 21 декабря. Накануне газовый холдинг не забронировал мощности для транзита, пишет ТАСС.
В предыдущие дни мощности прокачки постепенно снижались: с 5,2 млн куб. м в субботу, до 4,2 и 3,8 млн куб. м в воскресенье и понедельник соответственно.
Газопровод Ямал-Европа проходит из России в Германию через Беларусь и Польшу. С декабря «Газпром» стал бронировать мощности по прокачке посуточно. Месяцем ранее компания отказалась заказывать мощности на следующий месяц.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости