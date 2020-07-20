«Пусть Путин с Пригожиным подавятся»: Навальный закроет «Фонд борьбы с коррупцией»

Политика

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Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) политик Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Решение принято после проигрыша в суде компании «Московский школьник» - Фемида обязала ФБК, Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить 88 млн рублей компенсации.

Суд взыскал с каждого ответчика по 29 млн рублей. Навальный признался, что «сумма огромная».

«До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами», - написал он.

В связи с этим существовавший с 2011 года фонд будет закрыт.

«Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим», - написал Навальный на своем сайте.

Он напомнил, что в 2019 году ФБК выпустил расследование, которое доказало, что комбинат «Конкорд» (принадлежал в тот момент Евгению Пригожину - прим.) поставлял в московские школы некачественную еду, вызвавшую вспышку дизентерии. Против него подали коллективный иск - отравления признали, денежные требования частично удовлетворили. При рассмотрении иска «Московского школьника», предположительно связанного с Пригожиным, против ФБК суд решил, что отравлений не было, и назначил компенсацию в 293 раза большую, чем заплатил Пригожин.

Ранее ФБК внесли в список иноагентов. Минюст объяснил включение в реестр.