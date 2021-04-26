Пушков резко прокомментировал слова Зеленского о встрече с Путиным

Политика

Российский сенатор Алексей Пушков назвал странным заявление украинского лидера Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Если место не имеет значения, то почему бы Зеленскому не приехать в Москву?» — написал сенатор в своем Telegram.

Он выразил уверенность в том, что место встречи очень важно, напомнив, что под Минскими соглашениями стоят подписи глав непризнанных республик. Как отметил Пушков, ни США, ни Канаде, ни Британии не место на переговорах. При этом интервью Зеленского он назвал пустым и нереалистичным.

Напомним, Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится.

Зеленский рассказал, что он уже дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку согласовать дату и место мероприятия.