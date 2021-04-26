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Политика

Пушков резко прокомментировал слова Зеленского о встрече с Путиным

Артем Денисов
26 апреля, 2021 23:08
1 мин
Артем Денисов
26 апреля, 2021 23:08
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков назвал странным заявление украинского лидера Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Если место не имеет значения, то почему бы Зеленскому не приехать в Москву?» — написал сенатор в своем Telegram.

Он выразил уверенность в том, что место встречи очень важно, напомнив, что под Минскими соглашениями стоят подписи глав непризнанных республик. Как отметил Пушков, ни США, ни Канаде, ни Британии не место на переговорах. При этом интервью Зеленского он назвал пустым и нереалистичным.

Напомним, Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится.

Зеленский рассказал, что он уже дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку согласовать дату и место мероприятия.

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