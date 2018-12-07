«Провокация» и «бегство» американского эсминца

Невероятный резонанс в России вызвал «провокационный проход» американского эсминца USS McCampbell (DDG-85) проекта Arleigh Burke в нейтральных водах неподалёку от залива Петра Великого (в районе Владивостока). Первоисточником этой информации выступила представитель Тихоокеанского флота ВМС США Рейчел Макмарр.

Она заявила, что эсминец стремился «оспорить чрезмерные претензии России на акватории». Как сообщила Макмарр, действия США направлены на обеспечение свободы навигации. Также, по её словам, ВМС Соединённых Штатов не осуществляли подобных проходов на Дальнем Востоке с 1987 года. При этом Макмарр призвала журналистов не привязывать инцидент «к текущим событиям» (видимо, подразумевая ситуацию вокруг захвата украинских кораблей погранслужбой ФСБ в Керченском проливе).

«Устрашать Россию бесполезно»

Российские СМИ очень бурно отреагировали на заявление Макмарр. В частности, федеральные издания преподнесли маршрут эсминца как якобы проход в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота РФ. Естественно, что это вызвало возмущение у отдельных горячих голов.

Например, в комментарии ТАСС главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что на появление McCampbell на Дальнем Востоке Россия может ответить всплытием подлодок в Мексиканском заливе, «повергнув Америку в шок».

«У нас там есть соответствующие силы и средства подводного атомного флота. Но мы этого не делаем по той причине, что для нас главное не глупый раж, как у американцев, а выполнение задач по предназначению», — сказал Коротченко, добавив к своим словам уже ставшую классикой браваду: «устрашать Россию бесполезно и бессмысленно».

Без сотрясания воздуха не обошлось и в Госдуме. Зампредседателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов назвал проход эсминца «явной провокацией со стороны США».

В то же время важно отметить, что далеко не весь депутатский корпус придерживается подобных взглядов. Коллега Красова Юрий Швыткин (занимает ту же должность) в разговоре с RT призвал спокойно относится к инциденту и подчеркнул, что американцы не нарушали международное право: эсминец шёл в нейтральных водах и не предпринимал действий, которые могли бы навредить безопасности РФ.

Правда, комментируя возможность появления кораблей ВМС США в Чёрном море, Швыткин уже не сдерживался: «Они получат достойный отпор в соответствии с нормами международного права… Я думаю, ответ может быть достаточно серьёзным, и некоторым в США придётся запасаться туалетной бумагой».

Заголовки федеральных СМИ пестрели не менее броскими фразами о постоянных провокациях США и об агрессивном характере прохода эсминца около залива Петра Великого. Вот один из них: «Ход эсминцем. Корабли США пытаются угрожать России» (РИА Новости, обозреватель радио Sputnik Мария Балябина).

«США думают, что, накаляя обстановку вдали от своих границ, они ничем не рискуют. Не учитывают, что, во-первых, все в мире взаимосвязано, и зло всегда вернётся к отправителю. А во-вторых, Россия готова дать достойный отпор. В Госдуме уже посоветовали смельчакам в американском сенате «запасаться туалетной бумагой», — резонно отмечает Балябина.

Воинственный угар

Видимо, с учётом накала страстей Минобороны РФ было вынуждено занять противоречивую позицию. С одной стороны, военному ведомству требовалось немного успокоить взбудораженную общественность, с другой — продемонстрировать мощь ТОФ, готовность поставить на место вероятного противника.

«В действительности, эсминец УРО McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км. Более того, на протяжении всего перехода в международных водах, американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», а также самолётов морской авиации ТОФ», — сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Видимо, чтобы всё-таки поддержать воинственный настрой «патриотической общественности» Конашенков представил инцидент с проходом, как попытку McCampbell убежать от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота.

«В настоящее время, экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод Российской Федерации в центральной части Японского моря», — заключил Конашенков.

Если убрать из заявления представителя Минобороны оценочные суждения и попытки иронизировать, то ситуация с эсминцем выглядит следующим образом: корабль ВМС США прошёл в нейтральных водах на расстоянии более 100 км от границы РФ. Всё это время его действия контролировала авиация и БПК «Адмирал Трибуц». Отсюда можно сделать вывод, что никакой опасности для России он не представлял. Но почему же этот инцидент вызвал столь бурную реакцию?

Конечно, любое появление военного корабля, самолёта и беспилотника США вблизи рубежей РФ — мягко говоря, не очень приятное событие. Ничего доброго эти визиты, которые заметно участились после 2014 года, России не несут. Однако каждая новость о рутинной разведывательной активности Соединённых Штатов или демонстрации американцами своего вымпела в море вызывают совершенно неадекватную реакцию.

Всегда находятся эксперты, журналисты и политики, которые считают своим долгом довести до абсурда оценку действий США, выставить американцев трусами, провокаторами, а по возможности — глупцами, не представляющими последствий «агрессивной политики».

Хотя на постоянное появление военной техники США вблизи границ РФ как раз имеет смысл реагировать подчёркнуто спокойно, не показывая потенциальному противнику ни страха, ни бессмысленного воинственного ража. Тем более ВКС и ВМФ России способны обеспечить безопасность рубежей нашей страны.

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