«Покиньте территориальные воды»

Об инциденте между кораблями береговой охраны ФСБ и группировкой украинских ВМС написано и сказано очень много. С обеих сторон конфликта прозвучали весьма резкие обвинения. Между тем ситуация выглядит не так однозначно и оставляет немало вопросов.

Из первых сообщений ФСБ и ВМС Украины было невозможно составить полноценную картину произошедшего. Однако с появлением в Сети переговоров российских пограничников и украинских моряков мы можем более непредвзято оценить инцидент и попытаться понять, что же на самом деле произошло в районе Крымского моста.

Приостановленный проход

23 ноября группа украинских кораблей в составе бронированных артиллерийских катеров Р 175 «Бердянск», Р 176 «Никополь», буксир «Яны Капу» и судно обеспечения «Горловка» вышли из Одессы и направились в сторону Керченского пролива. Первые три корабля должны были совершить плановый переход в порты Мариуполя и Бердянска.

Вечером 24 ноября четыре судна ВМС приблизились к территориальным водам, то есть к границе РФ. Один из пограничных сторожевых катеров ФСБ предупредил их о правилах прохода через российские воды. Согласно им, зарубежное военное судно должно направить заявку в Морскую администрацию порта Керчь за 48 часов до предполагаемого прохода.

По сообщению ФСБ, ВМС Украины этого не сделали и заявили, что не собираются пересекать госграницу РФ. В Киеве, наоборот, утверждают, что заявка на прохождение была подана, но ответ получен не был, при этом время подачи (а это имеет важнейшее значение для выяснения обстоятельств инцидента) не уточняется.

Ранним утром 25 ноября «Горловка» заправила оба БАК. Чуть позже корабли ВМС Украины были проинформированы о том, что проход через госграницу временно приостановлен (о причинах такого решения ФСБ не сообщает).

На утёкших в Сеть записях переговоров можно отчётливо услышать, как российский пограничник спокойным голосом предупреждает украинцев, что движение в сторону Азовского моря запрещено. Также он напомнил им, что в сентябре 2018 года буксир A 830 «Корець» и корабль управления A 500 «Донбасс» без приключений прошли через арку Крымского моста, но в сопровождении кораблей ФСБ.

Однако из опубликованной ФСБ информации следует, что группировка ВМСУ начала движение о казались в территориальных водах РФ, то есть нарушила госграницу. Российский пограничник уже на повышенных тонах призвал украинцев покинуть территориальные воды и за их пределами дождаться разрешения на проход.

«Наши руководители этот вопрос решат. Мы исполнители. Покиньте территориальные воды. Какие причины приостановки — это уже не нам решать. Проход приостановлен не навсегда... На данный момент это всё расценивается как провокация. Согласитесь?» — сказали российские пограничники.

Пошли на прорыв

Однако украинская сторона начала твердить о необходимости соблюдения правил свободы судоходства, прописанных в Договоре между РФ и Украиной «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года». Также представитель группировки общался с российскими пограничниками исключительно на украинском языке, игнорируя все их предупреждения. Естественно, это обстоятельство подлило масла в огонь.

В итоге украинцам заявили, что они являются нарушителями госграницы и выход из территориальных вод запрещён. Из хронологии событий следует, что на тот момент ВМСУ уже были заблокированы в Керченском проливе: поперёк прохода через Крымский мост стоял сухогруз, выход в Чёрное море преграждали сторожевые катера ФСБ, в небе кружили штурмовики Су-25 и ударные вертолёты Ка-52.

Украинцы решили пойти на прорыв, начав маневрировать, чтобы пройти в Чёрное море и вернуться в порт приписки, то есть в Одессу. Однако от группировки ВМСУ потребовали застопорить ход и остановиться (сигнал Lima). Украинцы отказались подчиниться, сообщив, что не выполняют агрессивных действий. В эфире со стороны российских пограничников уже послышался мат с оскорблениями в адрес моряков ВМСУ и призывами обстрелять украинские корабли.

В итоге один из российских сторожевых кораблей протаранил и повредил буксир «Яны Капу», а корабль ФСБ «Изумруд» открыл из 30-мм пушки огонь по «Бердянску». Снаряды повредили обшивку БАК, а отлетевшие от неё осколки ранили трёх моряков Андрея Артеменко (31.03.1994), Василия Сороку (11.04.1991), Андрея Ейдера (20.12.1999).

На этом сопротивление ВМСУ закончилось: БАК и буксир под конвоем проследовали на причал Керчи. Экипаж из более 20 моряков и один сотрудник СБУ сдался и был отправлен на допрос. Раненные украинцы были отправлены в местный госпиталь.

Какие цели преследовала группировка ВМСУ, отлично осознавая, что в случае неподчинения по ней будет открыт огонь и шансов прорваться, учитывая полное превосходство России в воздухе и на море у неё нет? В Москве утверждают, что инцидент носил провокационный характер и был использован Петром Порошенко, чтобы протолкнуть через Верховную раду закон о военном положении.

В то же время не очень понятна логика действий кораблей ФСБ, которые сначала вели себя сдержанно, требовали выхода за пределы территориальных вод. А потом отказались пропускать украинцев в Чёрное море (хотя именно в этом заключалась основное требование). Невозможно игнорировать и тот факт, что наши пограничники, не стесняясь в выражениях, начали откровенное преследование украинских судов, взявших курс на Одессу.

Почему поведение кораблей ФСБ так резко поменялось? Неужели дело в одних эмоциях или был приказ задержать два катера и буксир? Наверное, мы так и не получим ответ на этот вопрос. В любом случае три украинских корабля никакой опасности для РФ не представляли.

В федеральных СМИ инцидент в Керченском проливе преподнесли, как некую морскую победу России над Украиной. Однако и тут не всё однозначно. Из переговоров российских пограничников стало известно, что два катера ФСБ, включая «Изумруд», получили серьёзные повреждения, столкнувшись друг с другом в погоне за украинскими кораблями. Служба безопасности эту информацию не распространяла и не комментировала, видимо, чтобы не портить благоприятный медийный фон внутри нашей страны.

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