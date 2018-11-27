Азовская провокация как последний козырь президента

Итак, свершилось: с завтрашнего дня, с 9 утра на Украине вводится военное положение. Действовать оно будет до 25 января 2019 года. Эксперты считают, что провокация Украины в Азовском море – последний туз в рукаве Петра Порошенко в борьбе за власть на фоне стремительно падающего рейтинга украинского президента. Сам Порошенко, впрочем, обещает, что президентские выборы пройдут в срок, как и ожидалось: весной 2019 года. Как военное положение изменит политический расклад у соседей и чем это может обернуться для России – разбиралась «Русская Планета».

«А что там у соседушек?» - любимый новостной запрос россиян. Унылыми осенними деньками, печалясь о неотвратимости пенсионной реформы, душу грели вести из «незалежной»: то горячей воды в Киеве, как оказалось, нет, то очередные стихийные митинги против резко возросших тарифов на газ и электричество… что и говорить: не позавидуешь соседушкам. Кто, как правило, собирает весь негатив в свой адрес, когда такие дела в стране творятся? Правильно, президент. Которого и без того не особо любят.

И, как давно догадывались прозорливые читатели и политические эксперты, какая-нибудь гаденькая провокация напрашивалась давно. Вот она и напросилась: в тот самый момент, когда тихим воскресным деньком украинские суда с сотрудниками СБУ на борту ринулись зачем-то в Азовское море, прямо в руки российской береговой охране и огребли по полной, было понятно, что главные цели – вовсе не военные, а банально политические.

Рейтинг Порошенко уже давно не поднимается выше того места, где стены соприкасаются с полом. По оценкам экспертов, ему вряд ли бы удалось занять президентское кресло на следующих президентских выборах. С «победоносной войной» против «агрессора» тоже как-то не задалось, про возвращение Крыма и Донбасса и говорить нечего. Что делать?

То самое военное положение, которое было принято вчера Верховной Радой Украины по предложению Порошенко, означает для Украины следующее.

Всеобщая мобилизация . Желающих вступать в ряды ВСУ для борьбы с Россией в Донбассе и так было немного. Кто по родственникам прятался, кто и вовсе уезжал из страны, чтобы не попасть под очередную волну «могилизации». Теперь же у военкоматов развязаны руки, и можно призывать вообще всех, чтобы довести количество военнослужащих до необходимого.

. Желающих вступать в ряды ВСУ для борьбы с Россией в Донбассе и так было немного. Кто по родственникам прятался, кто и вовсе уезжал из страны, чтобы не попасть под очередную волну «могилизации». Теперь же у военкоматов развязаны руки, и можно призывать вообще всех, чтобы довести количество военнослужащих до необходимого. Комендантский час . Да-да, теперь поздно вечером не пошататься в праздном угаре. Но это еще полбеды: военное положение также не допускает митингов и прочих форм изъявления народного протеста, по любым поводам. Хотите пожаловаться на отсутствие горячей воды? Какая вода, когда война! Нет-нет, обождите пару месяцев.

. Да-да, теперь поздно вечером не пошататься в праздном угаре. Но это еще полбеды: военное положение также не допускает митингов и прочих форм изъявления народного протеста, по любым поводам. Хотите пожаловаться на отсутствие горячей воды? Какая вода, когда война! Нет-нет, обождите пару месяцев. Трудовая повинность . Можно неплохо сэкономить на оплате труда, призвав безработных или студентов на общественно-полезные работы для обеспечения обороноспособности страны. Какие именно работы – еще увидим, очень интересно.

. Можно неплохо сэкономить на оплате труда, призвав безработных или студентов на общественно-полезные работы для обеспечения обороноспособности страны. Какие именно работы – еще увидим, очень интересно. Один из самых важных пунктов – цензура в СМИ . Украинское медиапространство и без того испытало на себе все прелести «революции свободы»: неугодные каналы закрыли, оппозиционных журналистов преследуют, и если раньше вопросы могли возникнуть лишь к тем изданиям, которые позволяли себе усомниться в необходимости войны с Россией и обстрелов Донбасса (то бишь, поддерживали сепаратизм), то с какого-то момента стали жестко прессовать вообще всех, кто хоть слово посмел сказать против нынешнего курса Украины и Порошенко лично. Ничего хорошего украинскую свободу слова не ждет. Казалось бы, куда уж хуже? Оказывается, вот куда.

. Украинское медиапространство и без того испытало на себе все прелести «революции свободы»: неугодные каналы закрыли, оппозиционных журналистов преследуют, и если раньше вопросы могли возникнуть лишь к тем изданиям, которые позволяли себе усомниться в необходимости войны с Россией и обстрелов Донбасса (то бишь, поддерживали сепаратизм), то с какого-то момента стали жестко прессовать вообще всех, кто хоть слово посмел сказать против нынешнего курса Украины и Порошенко лично. Ничего хорошего украинскую свободу слова не ждет. Казалось бы, куда уж хуже? Оказывается, вот куда. Изъятие того или иного имущества в военных целях: это может быть личный автомобиль, продовольствие, помещения, да что угодно. За изъятие предусмотрена компенсация, но все же, все же…

того или иного в военных целях: это может быть личный автомобиль, продовольствие, помещения, да что угодно. За изъятие предусмотрена компенсация, но все же, все же… Арест любого гражданина Российской Федерации , который находится на территории Украины.

, который находится на территории Украины. Ключевой пункт – ограничение деятельности политических партий (читай – конкурентов Порошенко), а также отмена на неопределенный срок парламентских и президентских выборов. Даже несмотря на то, что сегодня Порошенко пообещал провести выборы в ранее назначенное время – эксперты полагают, что никто не помешает ему, в случае чего, продлить военное положение еще на месяц-другой. Для достижения желаемого результата.

И это еще не все «прелести» военного положения. Теперь в руках у президента обширный арсенал самых разнообразных средств для того, чтобы вести борьбу… нет, не с Россией. А со своими политическими конкурентами. К тому же, сам Порошенко уже обмолвился, что ввод военного положения не означает войну с Россией, и даже границу закрывать не будут.

Порошенко также умаслил украинских патриотов, у которых давно чешутся руки начать настоящую войну с Россией, и которые все больше и больше выражают недовольство президентом. Запрещенная в России ультранационалистическая группировка «Правый Сектор» уже выразила одобрение действиям Порошенко и подтвердила свою готовность принять самое активное участие в войне с Россией, вплоть до отказа от Минских соглашений.

Своими действиями Порошенко, впрочем, лишь усилил свою агонию в преддверии окончательной потери власти. По меткому выражению политолога Алексея Чеснакова, «шикарный «подарочек» Петр Алексеевич преподнес Юлии Владимировне на завтрашний день рождения». Именно Тимошенко считается основным конкурентом Петра Порошенко на предстоящих выборах. Пани Юля уже пошла в атаку и заявила, что Порошенко просто не хочет проводить выборы президента, чтобы сохранить власть, а провокацией в Азовском море он тянет время, чтобы продолжить войну в Донбассе.

Но Порошенко не был бы Порошенко, если бы не понимал таких очевидных сценариев. Дела в долгосрочной перспективе могут пойти куда хуже, и здесь России следует крайне внимательно выстраивать свою позицию на международной арене в связи с Азовской провокацией. Порошенко действует не один: не стоит забывать, что за всеми его телодвижениями стоят американцы. Точнее, те силы в Конгрессе, которые жаждут ужесточения антироссийских санкций, а также мечтают склонить на свою сторону Европу. Провокация в Азовском море открывает двери для более активного давления на Кремль, а также может серьезно спутать политический расклад для Юлии Тимошенко, которую поддерживает часть европейских элит и которой, кто бы что ни говорил, будет проще вести возможный диалог с Россией. А уж диалога русофобы в Конгрессе постараются не допустить в любом случае.

Далее в рубрике