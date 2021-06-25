Против Беларуси объявлена война
Против Беларуси объявлена экономическая война. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания республики Андрей Савиных. По его словам, только так можно интерпретировать решение ряда стран ввести против республики санкции.
Политик убежден, что действия незаконны и, вероятнее всего, сильно отразятся на экономике государства, возглавляемом Александром Лукашенко, а именно «будут иметь тормозящий эффект».
При этом Савиных мыслит оптимистично. Он подчеркивает, что ограничения были введены странами, составляющими менее трети мирового ВВП.
«Это далеко не весь мир. Поэтому я уверен, что мы сумеем найти решение, переориентировать наши экспортные потоки и справиться с этими вызовами», — цитирует политика БелТА.
Ранее МИД Беларуси анонсировал ответные меры на санкции ЕС.