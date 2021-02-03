Протесты серия 4-я: соратники Алексея Навального пообещали продолжить акции

Политика

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - признан Минюстом иноагентом) Иван Жданов ответил на вопрос, как соратники оппозиционера Алексея Навального будут добиваться его освобождения. Дальнейшие планы объявят 4 февраля.

«Мы никогда не анонсируем свои акции через СМИ. Если что-то будет, мы объявим в наших социальных сетях», - сказал Жданов «Открытым медиа».

Руководитель региональных штабов Леонид Волков пообещал рассказать о планах в эфире программы «Россия Будущего». Он сказал, что ему нечего добавить к уже написанному в Telegram-канале. Там Волков заявил, что оппозиция будет проводить новые митинги и «всё только начинается».

Накануне суд вынес приговор Навальному и назначил 3,5 года колонии общего режима. С учетом домашнего ареста срок составит 2 года и 8 месяцев.

В Москве и Санкт-Петербурге силовики задерживали протестующих, применяя особую тактику. Они отсекали от большой колонны группы по 10-20 человек и прижимали к стенке.