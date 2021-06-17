Пространства для маневра всё меньше: Александра Лукашенко «толкают» на полную политическую интеграцию
У президента Беларуси Александра Лукашенко остается всё меньше пространства для маневров из-за санкций Евросоюза. Ограничения толкают его на всё большую интеграцию с Россией.
Об этом пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. Предпринятые Евросоюзом санкции до сих пор не были серьезным ударом по Беларуси. Четвертый пакет санкций, в который попали 78 близких к правящему режиму людей, не будет столь чувствительным для республики.
Последствия полетов для «Белавии», а также тему с финансовой помощью «закроет» Москва, но, по данным Telegram-канала, не просто так: Россия настаивает на полной политической интеграции.
Для России наибольшую угрозу несет перекрытие транзита газа, что усилит позиции Украины и приведет к гигантским потерям для «Газпрома». Но до таких мер, считает НЕЗЫГАРЬ, не дойдет, в противном случае это будет выглядеть как объявление экономической войны не Лукашенко, а президенту России Владимиру Путину.
Ранее сообщалось, что Москва и Минск не могут договориться по одной дорожной карте для интеграции.