Москва и Минск не могут договориться по одной дорожной карте для интеграции. По какому вопросу не пришли к согласию?
Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов рассказал, какую дорожную карту по интеграции осталось согласовать. Ранее уже сообщалось, что страны договорились по 27 из 28 вопросов сотрудничества в рамках Союзного государства.
«Остается несогласованным то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами и акцизами», - рассказал Лукьянов на пресс-конференции в Минске. Его слова приводит «Интерфакс». По какой именно причине дорожная карта остается незавершенной, он не уточнил.
4 июня российский посол заявил, что стороны согласовали 27 дорожных карт, кроме одной. Он отмечал, что работая вместе, страны имеют больше перспектив.
Беларусь и Россия могут подписать полностью согласованный пакет карт в сентябре-октябре. Эти документы представляют собой план действий по углублению интеграции. Предполагаются введение единой промышленной и аграрной политики, создание единого рынка нефти и газа и другое.