«Прощайте, нулевые!»

Арест бывшего главы Открытого правительства Михаила Абызова поднял в России дискуссию о дееспособности правительства РФ и политическом будущем его главы Дмитрия Медведева. Последний вопрос заслуживает отдельного внимания в контексте приближающегося транзита власти и президентских выборов 2024 года.

Взлёт и падение

Проработавший в правительстве шесть лет (2012-2018) Абызов подозревается Следственным комитетом в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии правоохранителей, он организовал незаконную схему по продаже активов и выводу полученных от сделок средств за рубеж.

Речь идёт о сумме в 4 миллиарда рублей

Махинация была осуществлена до прихода в Абызова в кабинет министров. В то же время СК изучает вероятность того мог ли бывший министр без портфеля злоупотреблять своим служебным положением.

Как быто ни было, российскому правительству следовало бы анализировать прежнюю деятельность Абызова прежде тем, как нанимать этого человека на госслужбу.

Глава Открытого правительства был одним из самых богатых постояльцев российского Белого дома. Журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в 1,3 миллиарда долларов

Каким же образом 40-летний чиновник (на момент назначения на должность главы Открытого правительства) сумел стать миллиардером? И почему к его коммерческой деятельности ранее не возникало никаких вопросов?

Дар предпринимателя и топ-менеджера открылся у Абызова в лихие 1990-е годы. Уже в 1991 году (до окончания учёбы в МГУ) он стал коммерческим директором товарищества с ограниченной ответственностью «ЭМИКА», потом перебрался на пост президента АОЗТ «ММБ ГРУПП».

Как сообщают «Промышленные ведомости», в первой половине 1990-х годов строить карьеру Абызову помогала дружба с депутатом Госдумы Иваном Стариковым (1993-1995). Он познакомил будущего миллиардера с губернатором Новосибирской области Виталием Мухой (1995-2000). В этот период Абызов работал членом Совета директоров ОАО «Акционерный банк «Сибэкобанк» (Новосибирск) и председателем Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» (Новосибирск).

Однако подлинное возвышение Абызова началось с переходом в 1998 году на работу в РАО «ЕЭС России», которым руководил Анатолий Чубайс (сейчас — глава «Роснано»)

В корпорации молодой менеджер отвечал за деятельность расчётно-диспетчерского центра Центрального диспетчерского управления ЕЭС. Близость к Чубайсу, как считают СМИ и политологи, позволила Абызову сколотить капитал и очень долгое время уходить от ответственности за махинации.

По сообщениям анонимных telegram-каналов, после упразднения Открытого правительства в мае 2018 года Абызов решил связать свою жизнь с за границей, опасаясь возможного преследования. Но по злой иронии судьбы, если верить соцсетям, именно «старший оперуполномоченный Анатолий Чубайс» «заманил» бывшего министра в ежовые рукавицы отечественного правосудия. И теперь фигуранту списка Forbes грозит до 20 лет тюрьмы.

Атака на Дмитрия Медведева

Ещё одна широко распространённая версия в СМИ и соцмедиа о «неприкасаемости» арестованного бизнесмена заключается в том, что министр без портфеля являлся «протеже» Дмитрия Медведева. Его арест, как пишут, например, «Ведомости» — это вполне очевидная атака на главу правительства в рамках подготовки к транзиту власти в 2024 году.

В частности, в telegram-каналах появились сообщения о том, что в момент задержания у Абызова будто началась истерика

Экс-министр даже пытался позвонить Медведеву. Насколько достоверны подобные сведения мы, наверное, вряд ли узнаем. Но дыма без огня тоже не бывает…

Вывод от истории с Абызовым напрашивается сам собой — некие заинтересованные лица не хотят, чтобы Медведев добился снисхождения действующего президента РФ Владимира Путина и выдвигал свою кандидатуру на выборы 2024 года. В пользу этой точки зрения существует немало вполне весомых аргументов.

В 2016 году был арестован экс-председатель правления «Русгидро» Евгений Дод (2009-2015).

Как и Абызова, Следственный комитет обвинил его в мошенничестве. Также, как и Абызова, сотрудники СК задержали Дода после зарубежного турне и отправили потом в Басманный суд Москвы. Дод, как и Абызов, выходец из РАО «ЕЭС». Есть ещё одно совпадение — знакомые Абызова и Дода наперебой уверяли журналистов, что «репрессии» произошли неожиданно.

Пытаясь объяснить уголовное дело против Дода, Forbes прямо указывал на то, что бывший топ-менеджер «остался без прикрытия» влиятельных персон.

Учитывая специфику его работы на должности главы «Русгидро», этими персонами являлись Чубайс и Медведев

Последние годы по команде Медведева был нанесён ряд весьма ощутимых ударов.

В 2018 году вместе с Абызовым кабинет министров покинул ещё один сподвижник Дмитрия Анатольевича — вице-премьер Аркадий Дворкович. А за полтора года до переформатирования правительства был арестован министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Как выяснилось позже, в разработке ФСБ находился не только глава МЭР, но и сам Дворкович.

Участь обоих чиновников незавидна

Изрядно похудевший от болезней и нервотрёпки Улюкаев сейчас работает в колонии №1 (Тверская область) в должности библиотекаря.

К Дворковичу у правоохранителей вопросов пока не возникало. Однако карьера 47-летнего политика, яркого представителя менеджеров «медведевской формации», судя по всему, зашла в тупик. После отставки он не получил должность, которая позволяла бы ему сохранять прежнее влияние в государстве (например, его экс-коллега Дмитрий Рогозин был назначен главой «Роскосмоса»).

Сегодня Дворкович занимает должность главы шахматной федерации РФ и председателя совета директоров АО «Роснано».

По неподтверждённой информации, он часто бывает за рубежом под предлогом деловых поездок, а после задержания Абызова якобы стал опасаться уголовного преследования в России

Конечно, деградация команды Медведева носит неоднозначный характер. Номинально он пользуется расположением Путина и обладает возможностью подтягивать в правительство своих приближённых и так называемых «системных либералов». К тому же президенту выгодна роль «громоотвода», которую исправно играет Дмитрий Анатольевич без малого 10 лет. По этим причинам уход Медведева с политической арены вряд ли произойдёт в самое ближайшее время.

В то же время тенденция ослабления позиций Медведева в преддверии транзита власти в РФ становится слишком очевидной. Например, политолог Константин Гаазе в интервью BBC, заявил, что Путин решил устроить нацпроект «Прощай, нулевые!». По его словам, дело Абызова говорит о том, что президент начал зачистку элиты от либералов «второго призыва».