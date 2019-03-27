Открытое правительство России закрылось

Задержание экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова — сейчас главная внутриполитическая тема России. Против бывшего министра возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — мошенничество и организация преступного сообщества с использованием служебного положения.

По информации деловых СМИ, оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники Следственного комитета и службы экономической безопасности ФСБ. Абызов был задержан 26 марта после возвращения в Москву из зарубежной поездки.

Отставной министр собирался в этот день поздравить с днём рождения вице-премьера Аркадия Дворковича.

Но вместо вечерники Абызов провёл вечер в здании центрального аппарата СК в Техническом переулке

На допросе он отверг свою вину. Следователи намерены просить Басманный суд об аресте экс-министра. Если ходатайство будет удовлетворено, то Абызов на несколько месяцев переедет в СИЗО.

Обвинения СК в адрес Абызова не связаны напрямую с его деятельностью в правительстве. По версии правоохранителей, чиновник в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество».

В состав предполагаемого преступного сообщества, организованного Абызовым, вошли замгендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг, бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) Сергей Ильичев, один из бывших топ-менеджеров бизнес-группы RU-COM Николай Степанов, экс-гендиректор энергокомпании ОАО «Сибирская энергокомпания» (СИБЭКО) Александр Пелипасов и зампред совета директоров РЭС Максим Русаков. Два фигуранта были задержаны в Новосибирске, трое — в Москве.

Суть обвинения сводится к тому, что Абызов совместно с сообщниками похитили и вывели в рубежные офшоры около 4 миллиардов рублей

Эти деньги принадлежали СИБЭКО и РЭС.

По информации СК, фигуранты уголовного дела провернули мошенническую сделку, искусственно повысив стоимость активов, которые были проданы ФГУП «Алмазювелирэкспорт» за 4 миллиарда. Реальная цена компаний составляла 186 миллионов рублей. «Алмазювелирэкспорт», СИБЭКО и РЭС выступают в уголовном деле пострадавшими сторонами.

Кроме того, как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, Абызов является ответчиком по иску на 33,6 миллиарда рублей в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании «Группа Е4». Истцами выступают Альфа-банк и кипрская компания Redeliaco Holdings Ltd, кредитовавшие разорившуюся компанию. До перехода на госслужбу Абызов возглавлял приказавшую долго жить «Е4».

Как отмечает Kompromat1, причина, что серьезные неприятности обходят экс-министра стороной, вероятно, кроется в его давних связях и мощной поддержке. Начал Михаил Абызов карьеру в 1990-е годы, был одним из топ-менеджеров РАО «ЕЭС» и ближайшим соратником на тот момент главы корпорации Анатолия Чубайса. Уже тогда Михаил Абызов запомнился непонятными источниками доходов, с помощью которых, по всей видимости, и были сформированы активы группы «Е4».

Состояние самого Абызова в тот момент стало стремительно расти — журнал Forbes оценивал его в 1,3 млрд долларов

Чем конкретно занимался на посту Михаил Абызов, будучи членом правительства, сказать достаточно трудно. Но при этом богатство его продолжало приумножаться.

По данным СМИ, три года назад министр владел, в частности, британской компанией «Powerfuel» с законсервированными угольными шахтами в графстве Южный Йоркшир, инвестиционным фондом «Bright Capital», реализующим в США проекты в области энергетики. А всего же он контролировал «от сорока до пятидесяти» компаний и фондов на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах.

Через эти и другие фирмы он фактически контролирует активы в Великобритании и США стоимостью в сотни миллионов долларов. Иностранные агентства провели собственное расследование и выяснили, что Михаил Абызов сосредоточил практически все свое имущество за рубежом.

В правительстве Дмитрия Медведева (2012-2018) Абызов являлся так называемым министром без портфеля

Он возглавлял Открытое правительство — комиссию, которая координировала за сотрудничество госорганов с гражданским обществом, включая деловые круги.

Номинальная цель работы данной организации заключалась в оценке результатов развития в РФ доктрины «Открытое правительство» (концепция, предполагающая электронный формат работы органов госвласти). На практике деятельность структуры Абызова сводилась к подготовке всевозможных отчётов, рекомендаций и проведению встреч с общественниками и предпринимателями.

Конкретное поле ответственности Открытого правительства никто до сих пор объяснить не может, так как задачи и функционал его работы носили чрезвычайно размытый характер (за всё хорошее, против всего плохого). Несмотря на это, статус комиссии был необычайно высоким. Должность Абызова приравнивалась к министерской.

На первый взгляд такой подход был вполне оправдан. Доктрина «Открытое правительство» — это система разнообразных институтов, которая позволяет сделать для граждан и бизнеса максимально доступным взаимодействие с государством. Яркий пример работы «Открытого правительства» — это портал gosuslugi.ru, где можно записаться к врачу, подать документы на получение загранпаспорта, заплатить штрафы и пр.

Проект электронного оказания госуслуг развивался параллельно со строительством сети МФЦ. Появление двух этих институтов позволило кардинальным образом преобразить систему обслуживания граждан и бизнеса. Взаимодействовать с государством стало намного проще и, откровенно говоря, приятнее.

Однако к подобным проектам Открытое правительство Абызова имело весьма посредственное отношение

Комиссия не занималась разработкой программного обеспечения или закупкой оборудования для многофункциональных центров. Пока велась реальная и полезная для государства работа, структура Абызова занималась пресловутой «координацией», а сам министр без портфеля не вылезал со всевозможных совещаний.

После переизбрания Владимира Путина Открытое правительство наконец-то упразднили. Абызов потерял пост министра, но полностью из политики не ушёл. Как сообщает «Коммерсант», чиновник участвовал в нескольких заседаниях под руководством вице-премьера Максима Акимова, курирующего развитие цифровой экономики.

Комментируя уголовное дело против Абызова, представители Кремля и правительства Дмитрий Песков и Олег Осипов акцентировали внимание на том, что обвинения против экс-министра не связаны с его деятельностью на благо государства.

Возможно, как выяснит следствие, это действительно так, но сам факт коммерческой активности Абызова в период работы Открытого правительства уже является нарушением закона.

Кроме того, невозможно обойти стороной то обстоятельство, что «эффективный менеджер» Абызов приложил свою руку к разорению «E4», а потом был принят на работу в правительство, да ещё и в ранге министра!

Таким образом, множество вопросов у следствия должно возникнуть, в том числе к кабинету министров (а может и к Медведеву лично) как к бывшему работодателю Абызова: по какому принципу набирались кадры, как проверялся на «профпригодность» «успешный предприниматель» Абызов, кто стоит за его возвышением, почему вообще возникла необходимость в создании Открытого правительства?