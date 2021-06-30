Проработавший с Александром Лукашенко менее трех месяцев помощник ушел
Проработавший помощником президента Беларуси менее трех месяцев Александр Бутарев отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.
Бутарев занимал должность инспектора по Минской области. Он был назначен на пост 5 апреля 2021 года.
В указе Лукашенко, опубликованном на Национальном интернет-портале, говорится: «Освободить Бутарева Александра Михайловича от должности помощника президента Беларуси – инспектора по Минской области в связи с выходом в отставку». Документ об увольнении подписан 29 июня.
Бутарев родился в деревне Трилесино. Он - выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии, начинал с работы в колхозах. Потом занимал разные руководящие должности. С 2019 года он был главой Горецкого райисполкома.
Ранее Лукашенко отправил в отставку управляющего делами президента Виктора Шеймана. Прощаясь, он произнес: «Не дай Бог».